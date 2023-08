Amichevoli: Dybala non basta, la Roma cade 2-1 allo scadere contro il Tolosa

AMICHEVOLI

La punizione della Joya risponde al vantaggio di Dallinga, poi al 90’ il gol partita di Begraoui

La Roma cade in casa del Tolosa































Sconfitta per la Roma in amichevole: contro il Tolosa finisce 2-1. I francesi partono fortissimo e stappano la partita dopo soli cinque minuti, con il gol da rapace d'area di Dallinga. I giallorossi iniziano a premere e al 26' trovano il pareggio con Dybala. Partita insolitamente intensa e nervosa nel secondo tempo, con tante ammonizioni. Allo scadere la squadra di Martinez vince la partita, grazie alla rete di Begraoui al 90'.

La Roma di Mourinho cade 2-1 contro il Tolosa in amichevole. I francesi partono fortissimo, e dopo cinque minuti sbloccano l’incontro: cross preciso per Dallinga, che anticipa Rui Patricio e insacca l’1-0. I giallorossi non ci stanno, e verso la metà della prima frazione di gioco trovano il pari: al 26’ punizione perfetta di Dybala, che disegna una traiettoria imprendibile per l’estremo difensore del Tolosa. I francesi non si fanno impaurire, e a dieci minuti dal duplice fischio vanno vicini al nuovo vantaggio, con Rui Patricio a salvare. Si rientra negli spogliatoi sull’1-1. Nella ripresa, oltre ai numerosi cambi, la partita si arricchisce di nervosismo. Il gioco è continuamente spezzettato, ma al 90’ il Tolosa trova il gol partita: il neoentrato Begraoui anticipa Mancini e insacca alle spalle di Svilar (anch’egli subentrato), per il 2-1 finale. Vince il Tolosa, prima sconfitta in questo precampionato per la Roma di Mourinho.

TABELLINO

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Llorente, Smalling, Ndicka; Kristensen, Bove, Cristante, Zalewski; Dybala, Aouar; Belotti.

Tolosa (4-2-3-1): Restes; Desler, Costa, Nicolaisen, Suazo; Casseres Jr, Sierro; Aboukhlal, Genreau, Magri; Dallinga.

Marcatori: 5’ Dallinga, 90’ Begraoui(T); 26’ Dybala (R).