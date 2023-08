Roma, Ibanez all'Al Ahli porta i soldi per la punta: Arnautovic o Morata

LA MOSSA

Il difensore brasiliano ha detto sì all'offerta dall'Arabia Saudita. Accordo vicino con la Roma che poi investirà sull'attaccante

Le acque nello stagno di mercato della Roma si stanno muovendo e a scuoterle è Roger Ibanez. Il difensore brasiliano ha cambiato idea e, a dispetto delle offerte dal Nottingham Forest in Premier League, ha deciso di accettare la corte dell'Al Ahli in Arabia Saudita. Soldi freschi per la Roma dunque anche se un accordo con il club arabo non è ancora stato definito: Tiago Pinto chiede 35 milioni di euro, l'offerta è vicina ai 30 e la quadra si troverà.

Per il giocatore un contratto da 4 milioni di euro a stagione, ma se l'affare - come sembra - si concretizzerà velocemente per la Roma la svolta avverrà per il reparto d'attacco dove Mourinho non ha nascosto un certo malumore.

Lo Special One vuole una punta, lo ha rimarcato anche con un siparietto social tanto divertente quanto diretto al sodo. I 30-35 milioni di euro in arrivo dunque la Roma li dovrà investire in quel reparto e i candidati principali restano due: Arnautovic e Morata.

Arnautovic sta spingendo da giorni con il Bologna affinché trovino un accordo con la Roma per raggiungere Mourinho 13 anni dopo il Triplete con l'Inter. Il rapporto con Thiago Motta non è mai decollato e già nella seconda parte della scorsa stagione, quando l'austriaco recuperato dall'infortunio venne lasciato in panchina, si respirava aria di divorzio. I rossoblù però non si sono mossi molto sul mercato - come ha denunciato lo stesso Motta - e prima di rinunciare a un ulteriore punto di forza dovranno almeno pescare un sostituto all'altezza.

Più complicato l'affare Morata. Con la cifra incassata da Ibanez, infatti, la Roma potrebbe ricoprire una posizione nuova ovvero essere in grado di pagare la clausola rescissoria del giocatore all'Atletico Madrid. Lo spagnolo è il profilo preferito da Mourinho, ma l'ascendente del portoghese non sembra aver fatto breccia sull'ex juventino che nei giorni scorsi, ringraziando Mou per l'interesse e la stima, ha respinto le avances: "Sono grato, ma la Roma non è una opzione al momento per me". Ma il tempo stringe per tutti e qualche posizione dovrà cambiare.