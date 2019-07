Amichevole, Roma-Rieti 7-0, Zaniolo si sblocca, Schick entra e segna due gol

Il modo più efficace che ha a disposizione un attaccante per convincere un allenatore è fare gol. Patrik Schick ne ha segnati addirittura due in poco più di 20 minuti: entrato al 70' dell'amichevole con il Rieti, il centravanti ceco ha firmato una doppietta mettendo il sigillo sul 7-0 della Roma. Il buongiorno, è proprio il caso di dirlo, si è visto dal mattino.

Con due test da affrontare nella stessa giornata (l'altro sarà alle 18 contro la Ternana), Fonseca ha mischiato un po' le carte, schierando Olsen in porta, Karsdorp, Bianda, Mancini e Spinazzola in difesa, Nzonzi e Santon mediani, Zaniolo, Antonucci e Kluivert dietro Defrel. Risultato? Roma un po' imballata e poco pericolosa. Anzi, ha rischiato di andare addirittura sotto dopo un'ingenuità di Mancini, che ha perso palla davanti all'area, ma per sua fortuna Marcheggiani ha sprecato la colossale occasione. Prima dell'intervallo, però, Zaniolo ha sbloccato il risultato di sinistro e a quel punto la Roma si è ritrovata.

A inizio ripresa, infatti, sono arrivati subito altri due gol (un'autorete su cross di Spinazzola e un destro vincente di Santon), poi al 70' Fonseca ha cambiato tutta la squadra per gli ultimi 20 minuti inserendo Fazio, Kolarov, Florenzi, Pastore, Diawara, Cristante, Perotti, Schick e Under. E di gol ne sono arrivati altri quattro: il primo, splendido, di Under con un sinistro all'incrocio, il secondo di Florenzi che ha corretto in rete un tiro sbagliato di Diawara, e infine la doppietta di Schick, a bersaglio prima con un delizioso pallonetto e poi su assist (di testa) di Cristante.