Paura Manchester City, pullman dei tifosi in fiamme: cos'è successo

Un incendio ha distrutto un pullman di tifosi del Manchester City diretti a Wembley sulla M6 Toll nel Warwickshire, provocando la chiusura della carreggiata sud e il caos totale nei trasporti a poche ore dalla finale di Carabao Cup contro l'Arsenal. Il veicolo è stato completamente avvolto da fiamme altissime all'altezza dello svincolo 3 nelle West Midlands, sprigionando una densa colonna di fumo nero che ha costretto le autorità a bloccare il traffico per consentire l'intervento d'urgenza dei Vigili del Fuoco.