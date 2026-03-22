Paura Manchester City, pullman dei tifosi in fiamme: cos'è successo

Incendio devastante sulla M6: bus del Manchester City diretto a Wembley distrutto dalle fiamme. Autostrada chiusa e traffico in tilt prima della finale.

22 Mar 2026 - 15:27
© Da video

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Un incendio ha distrutto un pullman di tifosi del Manchester City diretti a Wembley sulla M6 Toll nel Warwickshire, provocando la chiusura della carreggiata sud e il caos totale nei trasporti a poche ore dalla finale di Carabao Cup contro l'Arsenal. Il veicolo è stato completamente avvolto da fiamme altissime all'altezza dello svincolo 3 nelle West Midlands, sprigionando una densa colonna di fumo nero che ha costretto le autorità a bloccare il traffico per consentire l'intervento d'urgenza dei Vigili del Fuoco.

Fortunatamente non si registrano feriti tra i passeggeri, che sono stati messi in sicurezza e hanno già ripreso il viaggio verso Londra, nonostante i testimoni sui social abbiano descritto scene di panico.

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