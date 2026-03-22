Como, Fabregas dedica la vittoria a Hartono: "Perso una persona importante. Mandiamo un abbraccio alla proprietà"

Poi, in chiusura, Fabregas parla dell'atmosfera che si respira in queste settimana a Como: un popolo intero sogna la Champions League: "Che atmosfera si respira in città? Molto bella. La gente è soddisfatta, poi tutti vogliamo di più ma si stanno godendo il percorso. 6-7 anni fa eravamo una squadra provinciale in Serie D, adesso si stanno facendo passi avanti: è difficile non innamorarsi di questi ragazzi così giovani, stiamo realizzando quanto avevamo programmato due anni fa. Sappiamo dove vogliamo arrivare e come vogliamo farlo, che per me è un punto fondamentale.