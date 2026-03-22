Como, Fabregas dedica la vittoria a Hartono: "Perso una persona importante. Mandiamo un abbraccio alla proprietà"

Poi il tecnico spagnolo entra nei dettagli tattici del match: "Ci aspettavamo una partita diversa rispetto alla ultime: sui primi due gol abbiamo attaccato bene lo spazio. La squadra è stata intelligente, tutta crescita per i nostri ragazzi. Ora abbiamo un pochino di tempo per riposare. Jesus e Ramon? Vediamo come stanno, per noi comunque è un orgoglio vederli andare in nazionale. Rodriguez ha preso due colpi, uno dopo un minuto e l'altro alla mezz'ora. Non poteva continuare, è un giocatore esplosivo nei duelli e questa botta lo condizionava molto. Peccato perché sapevga che era una paritta ideale per le sue caratteristiche, ma questo è il calcio e dobbiamo guardare avanti".