Roma, affaticamento per Celik: non convocato per match col Lecce

Zeki Celik non prenderà parte al match di questa sera tra Roma e Lecce. Il terzino turco non è presente nella lista dei convocati di Gian Piero Gasperini, che quindi dovrà fare a meno di un altro titolare, considerato il recente stop di Konè, i lungodegenti Dybala, Soulè, Dovbyk e Ferguson e la squalifica di Wesley. Celik non ha pienamente recuperato dall'affaticamento muscolare al polpaccio rimediato durante la partita di Europa League con il Bologna. Mentre sembrano escluse, al momento, lesioni muscolari. Possibile un impiego dal primo minuto di Rensch.