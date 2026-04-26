Rocchi indagato, la Lega Serie A: "La regolarità del campionato non è in dubbio, se qualcuno ha sbagliato pagherà"

Dopo il caos arbitri scaturito dall'avviso di garanzia ricevuto dall'ormai ex designatore Gianluca Rocchi, ecco arrivare nota ufficiale della Lega Serie A che prende posizione. E lo fa per bocca di Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega: "A valle di quanto letto su tutti i media vorrei ricordare che, come in qualsiasi altra situazione, si tratta di accuse degli inquirenti e che è dovere di tutti ritenerle come tali in una normale dialettica democratica - si legge nel comunicato -. Giudizi affrettati o conclusioni di qualsiasi genere sono fuori posto, nell’attesa doverosa che le indagini compiano il loro percorso per stabilire la verità. Nessuno di noi conosce alcun dettaglio della vicenda ed essere garantisti è un nostro preciso dovere sino all’ultimo grado di giudizio. C’è il rischio, altrimenti, di enormi danni reputazionali al sistema Serie A, e a tutto l’intero movimento calcistico italiano, con una narrazione distorta e una vera e propria gogna mediatica".