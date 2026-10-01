LA DECISIONE

Inchiesta arbitri: la procura Figc archivia il procedimento per Rocchi

Il procedimento riguardava il filone sulle presunte irregolarità legate ai rapporti all'interno della sala Var di Lissone

01 Ott 2026 - 19:37
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© ipa

© ipa

La Procura federale della Figc ha chiuso con l'archiviazione l'indagine nei confronti dell'ex designatore degli arbitri Gianluca Rocchi. Il procedimento riguardava il filone sulle presunte irregolarità legate ai rapporti all'interno della sala Var di Lissone che aveva portato all'apertura di un'inchiesta della procura della Repubblica di Milano, anche quella conclusa con l'archiviazione. La chiusura indagine è stata approvata dalla Procura generale dello Sport presso il Coni. La richiesta di archiviazione da parte della Procura della Figc arriva dopo quella della Procura di Milano: dopo due anni di indagine, i pm avevano concluso che non ci fu alcuna combine e poi inviato gli atti alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del Coni per valutare eventuali illeciti di stampo sportivo. 

Leggi anche

Parla Rocchi: "Ho vissuto un incubo. Mai avuto rapporti con dirigenti Inter. I club si lamentano da sempre..."

videovideo

Ultimi video

01:41
Corsa al Pallone d'oro

Corsa al Pallone d'oro

04:52
OTO PULISIC MILAN MCH

Pulisic: "Voglio rimanere al Milan. Sono incazz... perché voglio sempre giocare"

01:30
DICH GILARDINO PRESENTAZIONE PARMA 1/10 DICH

Gilardino: "Voglio un Parma propositivo"

01:15
Albertini: "Milan cantiere aperto, non è semplice ripartire da zero"

Albertini: "Milan cantiere aperto, non è semplice ripartire da zero"

01:01
Materazzi: "La Francia è la squadra più forte con la Spagna"

Materazzi: "La Francia è la squadra più forte con la Spagna"

00:49
Albertini: "Italia giovane, abbiamo saltato 3 mondiali ma abbiamo sempre avuto la squadra"

Albertini: "Italia giovane, abbiamo saltato 3 mondiali ma abbiamo sempre avuto la squadra"

02:12
Sabatini: "Mancini, Zidane e quel scudetto sotto il diluvio di 26 anni fa"

Sabatini: "Mancini, Zidane e quel scudetto sotto il diluvio di 26 anni fa"

00:18

Dzeko saluta la Bosnia: applausi e risate in conferenza prima della sua ultima gara

01:18
Sabatini: "Serve chiarezza su mancato tesseramento Malagò"

Sabatini: "Serve chiarezza su mancato tesseramento Malagò"

00:54
Caos eleggibilità Malagò, ma cosa sta succedendo in Federazione?

Caos eleggibilità Malagò, ma cosa sta succedendo in Federazione?

00:51
Francia, scandalo corruzione lambisce la nazionale: tutti i retroscena

Francia, scandalo corruzione lambisce la nazionale: tutti i retroscena

01:19
Verso Italia-Francia, con tanti dubbi di formazione

Verso Italia-Francia, con tanti dubbi di formazione

01:54
Il Frosinone vola alto

Il Frosinone vola alto

02:04
Rinascimento viola

Rinascimento viola

01:31
Roma, non solo Dybalen

Roma, non solo Dybalen

01:41
Corsa al Pallone d'oro

Corsa al Pallone d'oro

I più visti di Calcio

SRV RULLO INTER TORNATA AL LAVORO 28/09 SRV

L'Inter è tornata al lavoro: Calha e Dimarco osservati speciali

DICH YAMAL PER SITO 30/9

Yamal corre verso il Pallone d'Oro: "Una prestazione così è una tacca in più"

DICH MANCINI POST TURCHIA DICH

Mancini: "Felice per i ragazzi, ma la strada è lunga"

MCH INFORTUNIO SCHLOTTERBECK 30/9 MCH

Germania, Schlotterbeck si fa male in allenamento sotto gli occhi di Klopp e… Woltemade

SRV RULLO JUVE I TRE PENSIERI DI SPALLETTI 28/09 SRV

Yildiz e Alajbegovic agitano i pensieri di Spalletti

Bufera Manchester City

Bufera Manchester City

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:17
Velasco: "Quando l'Italia gioca male bisogna tifare più forte, non fischiare"
19:03
Torneo in Croazia: terza vittoria di fila per l'Italia U19
19:02
Torino, l'attore Adam Sandler posa con la maglia granata
18:46
Caso Negreira: Real Madrid invia documenti a Uefa, per Barça "non è nuova inchiesta"
17:57
Italia-Armenia U21, le formazioni ufficiali