Inchiesta arbitri: la procura Figc archivia il procedimento per Rocchi

La Procura federale della Figc ha chiuso con l'archiviazione l'indagine nei confronti dell'ex designatore degli arbitri Gianluca Rocchi. Il procedimento riguardava il filone sulle presunte irregolarità legate ai rapporti all'interno della sala Var di Lissone che aveva portato all'apertura di un'inchiesta della procura della Repubblica di Milano, anche quella conclusa con l'archiviazione. La chiusura indagine è stata approvata dalla Procura generale dello Sport presso il Coni. La richiesta di archiviazione da parte della Procura della Figc arriva dopo quella della Procura di Milano: dopo due anni di indagine, i pm avevano concluso che non ci fu alcuna combine e poi inviato gli atti alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del Coni per valutare eventuali illeciti di stampo sportivo.