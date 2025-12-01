Serie A, addio VAR classico? L'AIA studia il FVS: challenge per gli allenatori e ritorno alle origini

Milan-Lazio, finale incandescente: Allegri espulso, la frase all'arbitro Collu e la rissa sfiorata
Il futuro dell'arbitraggio in Serie A potrebbe subire una svolta epocale. Secondo il Messaggero dai vertici dell'AIA filtrano riflessioni importanti sull'introduzione del Football Video Support (FVS), un sistema attualmente in fase di sperimentazione in Serie C che cambierebbe radicalmente le dinamiche della tecnologia in campo. Non si tratterebbe tecnicamente di un semplice "VAR a chiamata", ma di una revisione profonda del protocollo attuale.
A differenza dell'attuale VAR, il sistema FVS elimina la figura dei VMO (Video Match Officials) centralizzati nella sala di Lissone. Il protocollo prevede invece:
La vera rivoluzione riguarda la responsabilità della richiesta di revisione. Con il FVS, il controllo non è automatico su tutto il flusso di gioco, ma avviene su input delle panchine:
Questo sistema sposterebbe l'intero peso della responsabilità su chi è in campo (arbitri e allenatori), riducendo potenzialmente le proteste delle società, che diverrebbero artefici del proprio destino arbitrale. L'obiettivo è un ritorno alle origini: non servirebbero più specialisti della moviola davanti ai monitor, ma soltanto arbitri preparati e affidabili. Inoltre, il gioco fluirebbe maggiormente, poiché non ogni singola azione verrebbe scannerizzata automaticamente dalla tecnologia, ma solo quelle contestate tramite il challenge.
