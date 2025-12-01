Serie A, addio VAR classico? L'AIA studia il FVS: challenge per gli allenatori e ritorno alle origini

Questo sistema sposterebbe l'intero peso della responsabilità su chi è in campo (arbitri e allenatori), riducendo potenzialmente le proteste delle società, che diverrebbero artefici del proprio destino arbitrale. L'obiettivo è un ritorno alle origini: non servirebbero più specialisti della moviola davanti ai monitor, ma soltanto arbitri preparati e affidabili. Inoltre, il gioco fluirebbe maggiormente, poiché non ogni singola azione verrebbe scannerizzata automaticamente dalla tecnologia, ma solo quelle contestate tramite il challenge.