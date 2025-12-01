Logo SportMediaset

Calcio
Serie A
serie a

Serie A, addio VAR classico? L'AIA studia il FVS: challenge per gli allenatori e ritorno alle origini

L'AIA studia il FVS per la Serie A: come funziona il "VAR a chiamata" con due challenge per gli allenatori

di Stefano Fiore
01 Dic 2025 - 11:28

Il futuro dell'arbitraggio in Serie A potrebbe subire una svolta epocale. Secondo il Messaggero dai vertici dell'AIA filtrano riflessioni importanti sull'introduzione del Football Video Support (FVS), un sistema attualmente in fase di sperimentazione in Serie C che cambierebbe radicalmente le dinamiche della tecnologia in campo. Non si tratterebbe tecnicamente di un semplice "VAR a chiamata", ma di una revisione profonda del protocollo attuale.

Come funziona il FVS

 A differenza dell'attuale VAR, il sistema FVS elimina la figura dei VMO (Video Match Officials) centralizzati nella sala di Lissone. Il protocollo prevede invece:

  • Una postazione a bordo campo gestita da un quinto ufficiale.
  • Il ruolo del quinto uomo non è giudicante: si limita a far scorrere le immagini per mostrarle al direttore di gara, senza suggerire decisioni.

Il "Challenge": 2 chiamate per gli allenatori

 La vera rivoluzione riguarda la responsabilità della richiesta di revisione. Con il FVS, il controllo non è automatico su tutto il flusso di gioco, ma avviene su input delle panchine:

  • Ogni allenatore ha a disposizione due "challenge" (chiamate) a partita.
  • La revisione può essere chiesta per le quattro fattispecie attuali (gol, rigori, rossi diretti, scambio di identità).
  • La regola della card: se la chiamata dell'allenatore si rivela corretta, il tecnico mantiene la card per il challenge; in caso contrario, la perde.

Meno specialisti, più responsabilità: un ritorno alle origini

 Questo sistema sposterebbe l'intero peso della responsabilità su chi è in campo (arbitri e allenatori), riducendo potenzialmente le proteste delle società, che diverrebbero artefici del proprio destino arbitrale. L'obiettivo è un ritorno alle origini: non servirebbero più specialisti della moviola davanti ai monitor, ma soltanto arbitri preparati e affidabili. Inoltre, il gioco fluirebbe maggiormente, poiché non ogni singola azione verrebbe scannerizzata automaticamente dalla tecnologia, ma solo quelle contestate tramite il challenge.

Milan-Lazio, finale incandescente: Allegri espulso, la frase all'arbitro Collu e la rissa sfiorata

1 di 12
© Da video
© Da video
© Da video

© Da video

© Da video

serie a
var a chiamata
challenge

