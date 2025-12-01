La Lazio pensa alle contromosse dopo i problemi arbitrali con il Milan: si valuta una presa di posizione che rompa il silenzio stampa

Milan-Lazio, finale incandescente: Allegri espulso, la frase all'arbitro Collu e la rissa sfiorata
Il club biancoceleste starebbe pensando a una risposta anche in seguito alla decisione del designatore Rocchi di fermare il VAR Di Paolodi Redazione
Le polemiche sulla conduzione arbitrale di Giuseppe Collu in Milan-Lazio non sembrano volersi spegnere, anzi, potrebbero trovare nuova linfa complice l'eventuale intervento della società biancoceleste.
In seguito alla decisione del designatore arbitrale Gianluca Rocchi di fermare il VAR Aleandro Di Paolo, reo di aver chiamato al controllo il direttore di gara sul presunto fallo da rigore di Strahinja Pavlović, il club di Claudio Lotito sarebbe intenzionato a rompere il silenzio e rispondere alle richieste dei numerosi tifosi, imbufaliti dopo quanto successo a San Siro.
Se nel dopo-partita ha deciso di non muoversi per evitare situazioni spiacevoli, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la Lazio potrebbe avere una presa di posizione interrompendo così quell'autocensura capitanata da quel post sui social corredato dai frame dell'azione e da quella didascalia "Le immagini parlano da sole". Servirà attendere, ma presto qualcosa potrebbe sbloccarsi.
