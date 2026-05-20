Rivoluzione UEFA dal 2028: cambia il volto di Nations League e Qualificazioni, spunta l'ipotesi Russia

La novità più rilevante riguarda l'architettura della Nations League. Si passerà dalle attuali quattro leghe a un sistema basato su tre sole leghe da 18 squadre ciascuna, con ogni divisione che sarà suddivisa in tre raggruppamenti da sei squadre. Il meccanismo dei match prevede una formula asimmetrica dove ogni nazionale giocherà sei partite contro cinque avversarie differenti. Si affronteranno team di fasce diverse (in casa o in trasferta) e si disputerà un doppio confronto di andata e ritorno solo contro la squadra della medesima fascia di merito. Resta invece confermato l'attuale format per la fase dei quarti di finale, le Final Four e i playoff per i passaggi di categoria.