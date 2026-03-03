Mondiali 2026: mancano 100 giorni. Ma la Coppa del Mondo è a rischio
Dalla Guerra nel Golfo al rischio boicottaggio, passando per il terrorismo: i sei motivi che pesano sulla competizionedi Ilaria Pedrali
Mancano 100 giorni al ventitreesimo Mondiale di Calcio della storia. E mai come oggi, con il mondo in fiamme, sono pesanti le incertezze sul suo regolare svolgimento. Con o senza l’Italia qualificata. 11 giugno - 19 luglio 2026: 48 squadre partecipanti, 104 partite, 16 stadi tra Stati Uniti, Canada e Messico. È il primo “Mondiale diffuso” della storia. Al momento sono 42 la nazioni qualificate, ed entro la fine di marzo i playoff restituiranno il quadro completo delle squadre partecipanti. Ma le tensioni geopolitiche stanno impattando in maniera non indifferente su quella che dovrebbe essere la più grande - e bella - manifestazione sportiva.
1. L’ultima bomba, per usare un eufemismo, è la partecipazione dell’Iran sempre più in forse in seguito agli attacchi sul Paese condotti da Stati Uniti e Israele. Mehdi Taj, presidente della Federcalcio iraniana, ha dichiarato alla Tv di stato: “È improbabile che possiamo guardare con fiducia alla Coppa del Mondo, anche se la decisione finale spetta agli organismi sportivi”. Per trovare l’unico precedente di una Nazione che si ritira dal Mondiale bisogna andare indietro fino al 1950 quando l’India non partecipò alla coppa del Mondo in Brasile perché La federazione indiana non poteva coprire i costi della trasferta.
2. Ma non è solo l’ultima guerra del Golfo a mettere a rischio il Mondiale. Le politiche condotte dalla presidenza Trump negli Stati Uniti in materia di economia e immigrazione hanno alimentato le tensioni. Sono molte le nazioni la cui partecipazione è incerta: Svezia e Danimarca in primis. Entrambi i Paesi scandinavi, infatti, stanno valutando l’ipotesi di un boicottaggio della Coppa del Mondo, dato che la linea dura di Washington sull’immigrazione impedirebbe a molti tifosi di raggiungere gli Stati Uniti.
3. Anche in Germania si sta valutando la situazione. Alla luce delle politiche sui dazi, Oke Göttlich, vice-presidente della Federcalcio Tedesca (DVB) e presidente del St.Pauli, si è fatto portavoce della possibilità di un boicottaggio come forma di pressione politica, sostenendo che anche il calcio non possa più considerarsi estraneo al contesto geopolitico che lo ospita. Il governo tedesco si chiama fuori e lascia che siano le autorità sportive a decidere.
4. Pesa molto anche la questione Groenlandia, territorio autonomo danese, su cui si sono concentrate le mire di controllo del presidente americano Donald Trump. Non si sa ancora se la Danimarca si qualificherà, lo decideranno i playoff.
5. Accanto al rischio boicottaggio, c’è anche un problema politico tra gli Stati Uniti e Canada e Messico. Nel primo caso la politica protezionistica imposta con la Guerra dei Dazi sta creando forti tensioni e potrebbe creare ulteriori difficoltà per la disputa delle 13 partite previste in Canada. E per quanto riguarda il Messico la spirale di violenza innescatasi dopo l’uccisione di El Mencho, boss del narcotraffico, può mettere a rischio lo svolgimento delle 13 partite previste negli stadi di Monterrey, Mexico City e Guadalajara.
6. Non ultimo il rischio terrorismo. Negli USA è alta l’allerta per attentati terroristici in seguito al moltiplicarsi delle aree di crisi innescate dagli Stati Uniti (Venezuela, Cuba, Golfo). L’Unione Europea ha fatto pressioni al Presidente della FIFA affinché venga garantita la sicurezza dei tifosi europei che si recheranno allo stadio per assistere, e tifare.