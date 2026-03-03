Mondiali 2026: mancano 100 giorni. Ma la Coppa del Mondo è a rischio

Mancano 100 giorni al ventitreesimo Mondiale di Calcio della storia. E mai come oggi, con il mondo in fiamme, sono pesanti le incertezze sul suo regolare svolgimento. Con o senza l’Italia qualificata. 11 giugno - 19 luglio 2026: 48 squadre partecipanti, 104 partite, 16 stadi tra Stati Uniti, Canada e Messico. È il primo “Mondiale diffuso” della storia. Al momento sono 42 la nazioni qualificate, ed entro la fine di marzo i playoff restituiranno il quadro completo delle squadre partecipanti. Ma le tensioni geopolitiche stanno impattando in maniera non indifferente su quella che dovrebbe essere la più grande - e bella - manifestazione sportiva.