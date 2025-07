Mauro Icardi denuncia Wanda Nara per revenge porn: diffuso video intimo online

Continuano le beghe legali per Mauro Icardi e Wanda Nara, con l’attaccante argentino che ha denunciato la ex moglie per un caso di revenge porn. Secondo quanto riportato da Adnkronos, l’ex attaccante dell’Inter avrebbe dato mandato ai suoi rappresentanti legali in Italia Raffaele Rigitano, Valeria De Vellis e Salvatore Pino per avviare ogni azione necessaria per perseguire penalmente una “grave condotta” di revenge porn.