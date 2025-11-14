Milan, Pulisic: "Mi sento nel mio prime. Scudetto? È il nostro obiettivo"

Pulisic è tornato in campo a Parma dopo tre settimane, ma ora l'infortunio è definitivamente alle spalle, anche se sicuramente lo stop forzato lo ha fatto soffrire: "Quando succede è così frustrante... Ti vengono in mente tutti quei pensieri: 'Perché proprio adesso'? Le cose andavano così bene all'inizio della stagione... Per fortuna non credo sia la cosa peggiore che potesse capitarmi. Sono stato fuori un paio di settimane e ora sono già tornato, quindi sono fortunato che non sia andata peggio di così, cerco di vederla da una prospettiva positiva. Come calciatore, i momenti in cui sei infortunato e non puoi giocare nei fine settimana sono i peggiori. Lavoriamo duramente per cercare di mantenerci in forma e di essere disponibili il più possibile e quei momenti possono essere davvero difficili perché vorresti solo tornare in campo e aiutare la tua squadra. È davvero dura, e poi sei lì sul lettino del fisioterapista a guardare la tua squadra che si allena... È una situazione difficile, ma penso che sia proprio quella sensazione a spingerti a voler tornare il più velocemente possibile. È stata dura, ma ora sono tornato e mi sento molto meglio".