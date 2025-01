Florentino Perez continuerà a essere il presidente del Real Madrid fino al 2029: la rielezione per il settimo mandato è ufficiale, era l'unico candidato e per questo non c'è stata votazione ma un accordo raggiunto dalla Giunta. Perez, 78 anni a marzo, diventerà così il presidente più longevo del club, nel suo palmares 37 trofei nel calcio e 28 nel basket.