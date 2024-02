Ranking Uefa, l'Italia va in fuga: 5° posto Champions più vicino

© Getty Images

Grazie ai successi di Lazio e Milan e al pareggio della Roma, l’Italia mette a referto una settimana molto positiva nelle coppe europee. E complici soprattutto i brutti risultati delle tedesche, le nostre squadre allungano nel ranking per Paesi. Ora il sogno di un quinto posto nella Champions League 2024/25 (riservato alle prime due in classifica) appare molto più vicino. L'Italia è l’unica insieme alla Francia tra le top Federazioni ad avere ancora tutte le sue squadre in corsa: Inter, Milan, Napoli, Lazio, Fiorentina, Roma e Atalanta. Fondamentale che le nostre squadre facciano più strada possibile.