Playoff Europa League, Milan-Rennes 3-0: Loftus-Cheek e Leao dominano a San Siro 

MILAN-RENNES 3-0

Inglese protagonista con una doppietta di testa nella gara d'andata. Leao ha calato il tris nella ripresa dopo una traversa a inizio gara

Milan-Rennes: le foto della sfida di San Siro



































































Serata di gala per il Milan di Pioli che nell'andata del playoff di Europa League ha battuto 3-0 il Rennes a San Siro. Dopo la traversa colpita da Leao in apertura del match, i rossoneri hanno mantenuto il controllo del gioco sbloccando la partita al 32' con un colpo di testa di Loftus-Cheek. L'inglese si è ripetuto, sempre di testa, a inizio ripresa sugli sviluppi di corner (47') e sei minuti più tardi è stato Leao (53') a calare il tris in collaborazione con Hernandez. Gara di ritorno il 22 febbraio a Rennes.

LA PARTITA

Tutto troppo facile per essere completamente vero e infatti Stefano Pioli nell'ultima parte di gara ha insistito molto per tenere alta la concentrazione del suo Milan e mantenere la porta inviolata. Al Roazhon Park sarà un'altra storia e un altro Rennes, ma nella prima parte del playoff di Europa League il Diavolo ha fatto il Diavolo e portato a casa un 3-0 importante e convincente grazie alla fisicità dei propri giocatori simbolo e alla vena realizzativa di questo 2024 di Loftus-Cheek, alla seconda doppietta italiana.

La fisicità, la velocità e la qualità offensiva del Rennes studiata a lungo da Pioli e il suo staff nelle ultime settimane hanno consigliato al tecnico rossonero di modificare nelle posizioni, ma non nei concetti, la squadra impostando un inedito 4-1-4-1 che ha permesso al Milan di controllare il ritmo del gioco con il palleggio, lento ma preciso al punto giusto da poter far male nelle improvvise accelerazioni. La prima al 7' ha portato alla traversa colpita da Leao (con deviazione), prova generale dell'azione da gol poco dopo la mezz'ora di gioco con il cross di Florenzi sfruttato al massimo dall'inserimento di Loftus-Cheek, bravo a deviare il pallone infilandolo sul secondo palo.

Con la densità in mezzo al campo il Milan ha bloccato i rifornimenti a Kalimuendo e Terrier, permettendo solo a Bourigeaud di preoccupare Maignan con un tiro sul secondo palo, ma è a inizio ripresa che i rossoneri hanno schiacciato il pedale dell'acceleratore scappando via. La giocata di Pulisic subito al rientro in campo ha portato al calcio d'angolo spizzato da Kjaer e ribattuto in rete ancora da Loftus-Cheek, nuovamente di testa, al 47' e poco dopo con una pressione offensiva al limite dell'area del Rennes i rossoneri hanno calato il tris; Hernandez svettando di testa ha recuperato il pallone che Leao gli ha restituito in profondità di tacco, capitalizzando poi di prima intenzione l'assist del francese per il 3-0.

Nella mezz'ora finale il Milan avrebbe potuto anche trovare la quarta rete, specialmente con un indiavolato - ma impreciso - Pulisic, poi con Okafor ma scontrandosi contro le parate di Mandanda e la respinta di Matusiwa. Importante però, e Pioli lo sa, non aver preso gol in vista della gara di ritorno in Bretagna. L'ingresso di Gouiri infatti ha dato verve alla fase offensiva del Rennes con almeno tre occasioni importanti che però non hanno infilato la porta di Maignan.

--

LE PAGELLE DI MILAN-RENNES

--

IL TABELLINO

MILAN-RENNES 3-0

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (30' st Terracciano), Gabbia, Kjaer (16' st Thiaw), Hernandez; Reijnders, Musah; Pulisic (36' st Adli), Loftus-Cheek (30' st Bennacer), Leao (16' st Okafor); Giroud. A disp.: Sportiello, Mirante, Bartesaghi, Zeroli, Jovic, Eletu, Nsiala. All.: Pioli.

Rennes (4-4-2): Mandanda; G. Doue (22' st Seidu), Omari, Theate, Truffert (30' st Nagida); Bourigeaud, Matusiwa (30' st Blas), Santamaria, D. Doue (30' st Salah); Kalimuendo (22' st Gouiri), Terrier. A disp.: Gallon, Lembet, Belocian, Cissé, Wooh, Lambourde, Yildirim. All.: Stephan.

Arbitro: Dabanovic (Montenegro)

Marcatori: 32' Loftus-Cheek, 2' st Loftus-Cheek, 8' st Leao

Ammoniti: Nagida (R)

Espulsi: nessuno

--