Ranking Uefa, Italia sempre più prima nella corsa al quinto posto Champions

Le prime due serate degli ottavi di finale di Champions League confermano il trend stagionale: la vittoria della Lazio contro il Bayern Monaco consentono all'Italia di restare prima nel ranking Uefa 2023/24 e di distanziare ulteriormente proprio la Germania al terzo posto. Ricordiamo che il primo e il secondo posto nel ranking (determinato in base ai risultati in tutte le coppe, quindi in corsa per l'Italia ci sono ancora Inter, Milan, Napoli, Lazio, Fiorentina, Roma e Atalanta) a fine anno garantiranno una squadra in più nella Champions League 2024/25, la prima con la nuova formula allargata.