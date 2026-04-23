Ranieri verso l'addio alla Roma: in corso un summit a Trigoria, attesa per l'annuncio dei Friedkin

23 Apr 2026 - 19:33
Ranieri: "Raspadori non è voluto venire, abbiamo cambiato strategia" © Da video

Ranieri: "Raspadori non è voluto venire, abbiamo cambiato strategia" © Da video

Sono ore cruciali in casa Roma in merito al futuro di Claudio Ranieri. Da ore è in corso una riunione a Trigoria alla presenza dei referenti e dei legali della proprietà: è molto probabile che il Senior Advisor, sotto contratto fino al 2027, lasci il club dopo la rottura pubblica con Gasperini avvenuta circa due settimane fa. I Friedkin hanno deciso di prendere posizione e a minuti potrebbero annunciare la separazione con l'esperto tecnico che era tornato nella Capitale nel novembre del 2024. La scorsa estate poi, il passaggio dietro alla scrivania e l'arrivo di Gasperini sulla panchina dei capitolini.

La posizione di quest'ultimo, al pari di quella del ds Ricky Massara, verrà vagliata dalla proprietà al termine della stagione. Attualmente la Roma è sesta in classifica, a cinque lunghezze di distanza dal quarto posto che vorrebbe dire Champions League. Gasperini, che dovrebbe parlare in conferenza stampa domani alle ore 13.30, non era la prima scelta della Roma in estate. A rivelarlo era stato proprio Ranieri in una sorta di intervista sfogo dello scorso 10 aprile: "Prima di lui tre allenatori hanno rifiutato. Sul mercato abbiamo condiviso tutte le scelte". 

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