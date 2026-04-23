Ranieri verso l'addio alla Roma: in corso un summit a Trigoria, attesa per l'annuncio dei Friedkin

Sono ore cruciali in casa Roma in merito al futuro di Claudio Ranieri. Da ore è in corso una riunione a Trigoria alla presenza dei referenti e dei legali della proprietà: è molto probabile che il Senior Advisor, sotto contratto fino al 2027, lasci il club dopo la rottura pubblica con Gasperini avvenuta circa due settimane fa. I Friedkin hanno deciso di prendere posizione e a minuti potrebbero annunciare la separazione con l'esperto tecnico che era tornato nella Capitale nel novembre del 2024. La scorsa estate poi, il passaggio dietro alla scrivania e l'arrivo di Gasperini sulla panchina dei capitolini.