Ranieri sale sul palco con Venditti e canta "Grazie Roma"

Tante panchine nella sua lunga carriera ma Claudio Ranieri non ha mai nascosto il suo amore per la Roma, che ha allenato dal 2009 (quando fu chiamato al posto di Luciano Spalletti) al febbraio 2011, quando rassegnò le dimissioni dopo la sconfitta a Marassi contro il Genoa e poi da marzo 2019 a fine stagione. E il tecnico capitolino ha potuto intonare "Grazie Roma" durante il concerto di Antonello Venditti alle Terme di Caracalla. Ranieri, che ha dato l'addio al Cagliari dopo la conquista della salvezza, era in platea durante il live del cantante che lo ha invitato a salire sul palco in occasione dell'ultimo bis.