Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Qualif. Europei U19 femminili: l'Italia chiude Round 1 al primo posto

02 Dic 2025 - 19:13

Obiettivo raggiunto: grazie allo 0-0 con la Svizzera maturato allo stadio di Pontedera, la Nazionale femminile Under 19 chiude il proprio girone del Round 1 al primo posto. Un risultato di prestigio che conferma la bontà del percorso azzurro e che lascia grandi speranze in vista del prossimo futuro: l'11 dicembre alle urne di Nyon le Azzurrine saranno infatti teste di serie per il sorteggio del Round 2, ovvero il secondo turno di qualificazione decisivo per arrivare alla fase finale dell'Europeo di categoria. Arrivate allo scontro diretto con la Svizzera con due risultati su tre a disposizione per chiudere in vetta il raggruppamento - grazie alla miglior differenza reti maturata nelle precedenti due sfide - le ragazze di Matteucci hanno saputo soffrire senza concedere vere e proprie occasioni da rete alle avversarie. Dopo un primo tempo più in sordina rispetto alle ultime uscite, soprattutto per quanto riguarda padronanza del gioco e agonismo, le Azzurrine sono emerse con caparbietà nella ripresa, tornando a farsi apprezzare per la qualità mostrata in campo, e chiudendo meritatamente al primo posto il raggruppamento. 

Ultimi video

03:13
Scudetto in equilibrio

Scudetto in equilibrio

02:42
Pisacane: "Per vincere bisogna dare di più"

Pisacane: "Per vincere bisogna dare di più"

12:09
Sarri: "Var a San Siro? Vi dico tutto…"

Sarri: "Var a San Siro? Vi dico tutto…"

07:20
Stroppa: "Giochiamocela, nulla da perdere"

Stroppa: "Giochiamocela, nulla da perdere"

06:47
Palladino: "Vogliamo la Coppa"

Palladino: "Vogliamo la Coppa"

01:47
DICH STROPPA PRE INTER COPPA ITALIA DICH

Stroppa: "Inter? Nulla da perdere. San Siro ti toglie il fiato"

12:09
DICH SARRI PRE COPPA ITALIA 2/12 DICH

Sarri: "La Coppa Italia? Una formula che non mi piace"

06:46
DICH OTO PALLADINO PRE GENOA DICH

Palladino: "La Coppa Italia è un obiettivo importante"

01:16
Viola, una crisi nera

Viola, una crisi nera

02:04
Su Italia 1 alle 23.30

Su Italia 1 alle 23.30

01:49
Inter, "Toro" alla carica

Inter, "Toro" alla carica

01:31
La Roma cerca il riscatto

La Roma cerca il riscatto

01:42
Sheva crede nel Milan

Sheva crede nel Milan

01:47
Il Napoli di nuovo primo

Il Napoli di nuovo primo

01:37
Ottavi di Coppa Italia

Ottavi di Coppa Italia

03:13
Scudetto in equilibrio

Scudetto in equilibrio

I più visti di Calcio

CLIP CHIVU ALLARME IN CONFERENZA PER SITO 30/11 SRV

Sorriso Chivu: suona l'allarme in conferenza e lui…

Lionel Messi, 405 assist

Messi diventa il Re degli assist, chi dietro lui? La classifica dei migliori 10

Miglior allenatore: Antonio Conte

Gran Galà del Calcio 2025: le foto della serata

DICH SPALLETTI POST JUVE CAGLIARI DICH

Spalletti: "Squadra timida, la reazione quando ci si è resi conto della brutta figura"

MCH NACIONAL BENFICA 1-2 MCH

Il Benfica vince con una incredibile rimonta, Mourinho esplode di gioia

DICH SPALLETTI CONF STAMPA 01-12 DICH

Spalletti: "Abbiamo l'esigenza di essere belli e vincenti, intanto però pensiamo a vincere"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:36
Juventus, Miretti: "Con l'Udinese per dare continuità"
20:27
Fiorentina, il dg Ferrari: "Momento duro ma la squadra non ha paura"
20:11
Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Juventus-Udinese
19:13
Qualif. Europei U19 femminili: l'Italia chiude Round 1 al primo posto
19:07
Ardituro: "Nel calcio serve legalità, ordine pubblico non basta"