Qualif. Europei U19 femminili: l'Italia chiude Round 1 al primo posto

Obiettivo raggiunto: grazie allo 0-0 con la Svizzera maturato allo stadio di Pontedera, la Nazionale femminile Under 19 chiude il proprio girone del Round 1 al primo posto. Un risultato di prestigio che conferma la bontà del percorso azzurro e che lascia grandi speranze in vista del prossimo futuro: l'11 dicembre alle urne di Nyon le Azzurrine saranno infatti teste di serie per il sorteggio del Round 2, ovvero il secondo turno di qualificazione decisivo per arrivare alla fase finale dell'Europeo di categoria. Arrivate allo scontro diretto con la Svizzera con due risultati su tre a disposizione per chiudere in vetta il raggruppamento - grazie alla miglior differenza reti maturata nelle precedenti due sfide - le ragazze di Matteucci hanno saputo soffrire senza concedere vere e proprie occasioni da rete alle avversarie. Dopo un primo tempo più in sordina rispetto alle ultime uscite, soprattutto per quanto riguarda padronanza del gioco e agonismo, le Azzurrine sono emerse con caparbietà nella ripresa, tornando a farsi apprezzare per la qualità mostrata in campo, e chiudendo meritatamente al primo posto il raggruppamento.