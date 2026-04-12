Presidenza Figc: Marotta lancia Malagò? Il Milan risponde con Galliani

Lega Serie A: Marotta accelera per Giovanni Malagò come candidato in Figc, ma Milan e Juve frenano. Spunta l'ipotesi Adriano Galliani.

12 Apr 2026 - 09:12
 Adriano Galliani © italyphotopress

 Adriano Galliani © italyphotopress

Domani la Lega Serie A sarà in assemblea elettiva, utile per capire il nome che proporrà per la presidenza Figc in vista delle elezioni del 22 giugno. Secondo il Corriere della Sera, Giuseppe Marotta accelera per blindare la candidatura di Giovanni Malagò: il presidente interista starebbe lavorando ai fianchi dei club per presentarsi con una maggioranza già definita a favore dell'ex numero uno del Coni ma alcuni club, tra cui, Milan, Juventus e Parma, pur stimando Malagò non vorrebbero arrivare alle elezioni con una candidatura dal sapore troppo nerazzurro tanto che i rossoneri starebbero sondando la disponibilità di Adriano Galliani.

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