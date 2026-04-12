Presidenza Figc, Galliani declina: "Grazie ma non accetto. Il migliore è Malagò"
Adriano Galliani © italyphotopress
Domani la Lega Serie A sarà in assemblea elettiva, utile per capire il nome che proporrà per la presidenza Figc in vista delle elezioni del 22 giugno. La candidatura più forte è quella di Giovanni Malagò e, secondo il Corriere della Sera, sarebbe soprattutto Giuseppe Marotta a spendersi con gli altri club per sponsorizzare l'ex presidente del Coni, che vorrebbe presentarsi con una maggioranza già definita. Sempre secondo il quotidiano milanese alcuni club, tra cui, Milan, Juventus e Parma, pur stimando Malagò non vorrebbero arrivare alle elezioni con una candidatura dal sapore troppo... nerazzurro tanto che i rossoneri avrebbero sondato la disponibilità di Adriano Galliani.
L'ex dirigente di Milan e Monza, però, ha declinato: "Grazie a quei club che hanno pensato a me come candidato della Lega di Serie A per la presidenza federale ma non accetterò l'invito. Ritengo che il miglior presidente della Figc possibile, e non solo come espressione della Serie A, sia Giovanni Malagò".