Presidenza Figc, Galliani declina: "Grazie ma non accetto. Il migliore è Malagò"

Domani la Lega Serie A sarà in assemblea elettiva, utile per capire il nome che proporrà per la presidenza Figc in vista delle elezioni del 22 giugno. La candidatura più forte è quella di Giovanni Malagò e, secondo il Corriere della Sera, sarebbe soprattutto Giuseppe Marotta a spendersi con gli altri club per sponsorizzare l'ex presidente del Coni, che vorrebbe presentarsi con una maggioranza già definita. Sempre secondo il quotidiano milanese alcuni club, tra cui, Milan, Juventus e Parma, pur stimando Malagò non vorrebbero arrivare alle elezioni con una candidatura dal sapore troppo... nerazzurro tanto che i rossoneri avrebbero sondato la disponibilità di Adriano Galliani.