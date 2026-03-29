Playoff Mondiali 2026, martedì le quattro finali europee per gli ultimi pass

29 Mar 2026 - 13:18

Tutto pronto per le finali dei playoff europei che assegneranno gli ultimi pass per i Mondiali. Definito il programma delle sfide in calendario martedì 31 marzo alle 20.45, con quattro partite decisive che completeranno il quadro dei gironi. L'Italia arriva all'appuntamento dopo il successo per 2-0 sull'Irlanda del Nord, firmato Tonali e Kean, e affronterà la Bosnia Erzegovina a Zenica. I balcanici si sono qualificati superando il Galles ai rigori dopo l'1-1 nei tempi regolamentari. La vincente sarà inserita nel Gruppo A insieme a Canada, Qatar e Svizzera. Nel percorso B, la finale vedrà di fronte Svezia e Polonia a Solna. Gli scandinavi hanno eliminato l'Ucraina con un netto 3-1 trascinati dalla tripletta di Gyokeres, mentre i polacchi hanno ribaltato l'Albania 2-1 con Lewandowski e Zielinski. In palio l'accesso al Gruppo F con Olanda, Giappone e Tunisia. Nel terzo percorso, si giocherà Kosovo-Turchia a Pristina. Il Kosovo ha avuto la meglio sulla Slovacchia 4-3 al termine di una gara ricca di gol, mentre la Turchia ha superato la Romania 1-0 con Kadioglu. La vincente entrerà nel Gruppo D con Stati Uniti, Paraguay e Australia. Infine il percorso D propone Repubblica Ceca-Danimarca a Praga. I danesi hanno travolto 4-0 la Macedonia del Nord, mentre i cechi hanno eliminato l'Irlanda ai rigori dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. Chi passerà sarà inserito nel Gruppo A con Messico, Sudafrica e Corea del Sud. 

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