Brasile, Raphinha lascia il campo per un problema muscolare: cos'è successo

Un problema muscolare ferma un Raphinha in stato di grazia. Nel corso dell'amichevole tra Australia e Brasile, il fenomeno del Barcellona è uscito all'inizio del secondo tempo, lasciando il posto ad Endrick, dopo una prima frazione bagnata con il gol del pareggio dal dischetto. I media brasiliani parlano di un fastidio alla coscia destra. Raphinha che era monitorato con preoccupazione dal club blaugrana da inizio sosta. Da valutare l'entità e i tempi di recupero, anche in vista del rientro a Barcellona, dove la squadra di Flick è atteso da un tour de force.