Brasile, Raphinha lascia il campo per un problema muscolare: cos'è successo

29 Set 2026 - 13:58
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Raphinha © Getty Images

Raphinha © Getty Images

Un problema muscolare ferma un Raphinha in stato di grazia. Nel corso dell'amichevole tra Australia e Brasile, il fenomeno del Barcellona è uscito all'inizio del secondo tempo, lasciando il posto ad Endrick, dopo una prima frazione bagnata con il gol del pareggio dal dischetto. I media brasiliani parlano di un fastidio alla coscia destra. Raphinha che era monitorato con preoccupazione dal club blaugrana da inizio sosta. Da valutare l'entità e i tempi di recupero, anche in vista del rientro a Barcellona, dove la squadra di Flick è atteso da un tour de force. 

raphinha

Ultimi video

01:51
La notte degli Esposito

La notte degli Esposito

01:58
Magnifica Italia, le pagelle di Sandro Sabatini

Magnifica Italia, le pagelle di Sandro Sabatini

02:16
Sabatini: "Ecco perché Mancini ha svoltato"

Sabatini: "Ecco perché Mancini ha svoltato"

00:52
Juve, quali novità?

Juve, quali novità?

01:20
Questione di ... capelli

Questione di ... capelli

02:15
Shevchenko fa 50 anni

Shevchenko fa 50 anni

01:59
Magico Lionel Messi

Magico Lionel Messi

01:54
Molina, cuore romano

Molina, cuore romano

01:28
Napoli, benedetta sosta!

Napoli, benedetta sosta!

01:48
Gilardino per il Parma

Gilardino per il Parma

01:29
Inter di nuovo al lavoro

Inter di nuovo al lavoro

02:30
90 anni di Berlusconi

90 anni di Berlusconi

01:37
I pensieri di Spalletti

I pensieri di Spalletti

00:29
Le parole di Zidane

Le parole di Zidane

00:42
"Ci sarai a Bologna?"

"Ci sarai a Bologna?"

01:51
La notte degli Esposito

La notte degli Esposito

I più visti di Calcio

Mancini: "Non si rifà l'Italia in due allenamenti"

Mancini: "Non si rifà l'Italia in due allenamenti"

DICH ALAJBEGOVIC PER SITO 26/9 DICH

Alajbegovic: "Juve da scudetto? Ci proviamo. Con Spalletti posso diventare un top player"

MCH ARRIVO NETO CASELLE 27/9 MCH

Juve, ecco il vice di Vicario: Neto è sbarcato a Caselle

DICH MANCINI POST TURCHIA DICH

Mancini: "Felice per i ragazzi, ma la strada è lunga"

Italia, i promossi e bocciati del k.o contro il Belgio

Italia, i promossi e bocciati del k.o contro il Belgio

SRV RULLO JUVE I TRE PENSIERI DI SPALLETTI 28/09 SRV

Yildiz e Alajbegovic agitano i pensieri di Spalletti

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:54
Udinese: lesione al bicipite femorale per Zaniolo, un mese di stop
Mandragora all'Udinese
15:39
Caso plusvalenze, assolti l'Udinese e i suoi dirigenti per l'operazione Mandragora con la Juve
Darmian
15:12
Bologna, Darmian si allenerà con i rossoblù: Palladino valuterà se tesserarlo
14:48
Malagò: "Violenza contro arbitri incompatibile con il calcio che vogliamo"
Raphinha
13:58
Brasile, Raphinha lascia il campo per un problema muscolare: cos'è successo