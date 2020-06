Parma, Faggiano: "Kulusevski resta? Mica si capisce..."

A Parma monta il caso Kulusevski. Il giocatore è in prestito dalla Juve fino al 30 giugno e, al momento, non è ancora chiaro se potrà restare in gialloblù fino alla fine della stagione. Anche dal ds del club ducale, del resto, per ora non arrivano certezze. Anzi. "Mica si capisce... Con la scusa che c’è tempo, ora il tempo sta passando. - ha dichiarato Daniele Faggiano a Radio Marte -. Non so se dipende dalla FIGC, dalla FIFA o da chi, ma guardando in casa mia un po' di preoccupazione c’è, sarebbe stato meglio prendere una decisione univoca".