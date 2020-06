Assoagenti: "I giocatori in scadenza possono rifiutarsi di giocare"

L'AVVERTIMENTO

Stabilite date e orari della ripresa, c'è ancora una minaccia sul calcio italiano: i calciatori in scadenza. "In questo momento un qualsiasi giocatore in scadenza al 30 giugno può dire arrivederci. La Federazione dovrebbe intervenire sul prolungamento dei contratti, ma finora solo parole. I giocatori come Callejon in teoria possono rifiutarsi di giocare oltre la scadenza del proprio contratto". Lo ha detto Beppe Galli, presidente Assoagenti. Serie A, i giocatori in scadenza di contratto al 30 giugno

































Se la Serie A dovesse riprendere e sforare il termine del 30 giugno prima della chiusura del campionato, molti club dovrebbero risolvere le situazioni dei giocatori in scadenza. Oltre 50 giocatori in bilico, eccoli.







































"Copertura assicurativa? Ogni giocatore ha una sua polizza personale, quindi si gestisce con il proprio assicuratore. Ogni agente parlerà col proprio assicuratore per prolungare o fare una polizza aggiuntiva" ha detto a Radio Punto Nuovo.

Sui casi di Petagna o Rrhamani, già acquistati dal Napoli ma ancora alla Spal e al Verona: "I nuovi acquisti possono aggregarsi, ma non possono scendere in campo. Almeno non fino al termine del campionato 2019/20. L'intervento della Federazione è fondamentale".

Sulla proroga dei contratti. "Noi agenti abbiamo fatto diverse richieste e stiamo aspettando un incontro con la Federazione. Finora zero risposte, hanno parlato tutti, gli agenti non sono mai stati interpellati. Il giocatore è tutelato dall'agente, non da altri personaggi, quindi la Federazione dovrebbe fare un po' di attenzione in tal senso".