Parma, Chivu pronto all'esordio: "Sorpreso dalla chiamata. Servono punti per invertire la rotta"

Tre mesi per provare a salvare il Parma dopo due anni e mezzo di regno Pecchia e la promozione in Serie A. Il primo impegno per Cristian Chivu in panchina non è dei più semplici, ma l'ex difensore di Roma e Inter dopo aver fatto la gavetta allenando le giovanili nerazzurre è pronto a provare a dare il suo contributo. "Sono stato sorpreso dalla chiamata della società - ha ammesso Chivu -, ha avuto il coraggio di chiamarmi per il colloquio e lì ho conosciuto il presidente Krause. La priorità va alla squadra, devo conoscere i giocatori anche a livello caratteriale per impostare la prossima partita".