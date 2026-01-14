Napoli, Conte e l'espulsione con l'Inter: "Non voglio tornare indietro, si vede che qualcosa non funziona"

Inter-Napoli, espulso Antonio Conte per proteste
Il tecnico azzurro prima della partita col Parma: "Episodi che stanno vedendo protagonisti tanti allenatori..."di Marco Mugnaioli
Anche a pochissimi minuti dall'inizio della partita del Maradona col Parma, a tenere banco è ancora la sfida di qualche giorno fa contro l'Inter e in particolare l'episodio dell'espulsione di Antonio Conte, squalificato due giornate per espressioni irriguardose nei confronti della terna arbitrale: "Alla squadra ho detto che bisognava subito voltare pagina e pensare alla partita di oggi, dato che c’è stato pochissimo tempo per recuperare - ha detto lo stesso allenatore del Napoli ai microfoni di Dazn - Sicuramente è stata una buona prestazione contro l’Inter ma il calendario incalza e dobbiamo subito voltare pagina”.
L'espulsione: “L'aspetto che più mi ha infastidito a Milano? Non voglio tornare su episodi che stanno vedendo protagonisti tanti allenatori, si vede che qualcosa non funziona. Non voglio tornare indietro, pensiamo alla partita”.
Sulle condizioni di Neres: “Non poteva partire dall’inizio, ha avuto mezzo allenamento ieri. Vediamo, non è detto neanche che possa entrare. Si è allenato solo ieri, se è sicuro al 100% può entrare, altrimenti può stare tranquillo. Non poteva iniziare e non sono sicuro che possa entrare”.
Su Hojlund: “Sicuramente Rasmus è un giocatore che è molto migliorato, l’ho detto subito che è un giocatore di 22 anni in cui ci sono grandi potenzialità. Questi ragazzi hanno bisogno nella loro crescita di trovare qualcuno che li aiuti nella maniera giusta, il compito nostro è sempre quello di migliorare tutti e farli diventare più forti di come arrivano".
