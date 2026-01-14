Napoli, Conte e l'espulsione con l'Inter: "Non voglio tornare indietro, si vede che qualcosa non funziona"

Anche a pochissimi minuti dall'inizio della partita del Maradona col Parma, a tenere banco è ancora la sfida di qualche giorno fa contro l'Inter e in particolare l'episodio dell'espulsione di Antonio Conte, squalificato due giornate per espressioni irriguardose nei confronti della terna arbitrale: "Alla squadra ho detto che bisognava subito voltare pagina e pensare alla partita di oggi, dato che c’è stato pochissimo tempo per recuperare - ha detto lo stesso allenatore del Napoli ai microfoni di Dazn - Sicuramente è stata una buona prestazione contro l’Inter ma il calendario incalza e dobbiamo subito voltare pagina”.