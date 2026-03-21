Serie A, Parma-Cremonese 0-2: buona la prima per Giampaolo, i grigiorossi espugnano il Tardini

- La Cremonese è solo la terza squadra con cui Marco Giampaolo ha vinto il proprio match d'esordio in Serie A su 11 allenate in totale, dopo la Sampdoria (1-0 vs Empoli nell'agosto 2016) e il Lecce (1-0 vs Venezia nel novembre 2024) – tutti questi tre successi sono arrivati in trasferta.