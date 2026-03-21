Serie A, Parma-Cremonese 0-2: buona la prima per Giampaolo, i grigiorossi espugnano il Tardini
Maleh e Vandeputte fanno esordire bene il nuovo tecnico, ritorno al successo dopo oltre tre mesi
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Parte con il piede giusto l’avventura di Marco Giampaolo sulla panchina della Cremonese: nella trentesima giornata di Serie A i grigiorossi tornano al successo dopo oltre tre mesi (dalla sfida col Lecce del 7 dicembre) espugnando il Tardini di Parma per 2-0.
Dopo un primo tempo molto bloccato, con un colpo di testa per parte (Troilo e Bonazzoli) come uniche occasioni, la sfida si stappa nella ripresa grazie alla super rete di Maleh da fuori area al 54’. La reazione dei ducali è tiepida, e al 68’ gli ospiti chiudono la pratica: assist di Vardy (subentrato a Sanabria) per l’inserimento perfetto di Vandeputte, che buca Suzuki per il definitivo 2-0.
Il Parma dopo questo ko rimane fermo a 34 punti, sale a 27 la Cremonese, che aggancia momentaneamente il Lecce al quartultimo posto.
IL TABELLINO
Parma-Cremonese 0-2
Parma (3-4-3): Suzuki 6; Circati 5.5 (dal 15’ st Nicolussi Caviglia 6), Troilo 6, Valenti 5; Britschgi 6, Sorensen 5.5 (dal 15’ st Oristanio 5.5), Keita 5.5 (dal 28’ st Estevez 6), Valeri 6; Strefezza 5.5, Pellegrino 5.5, Ondrejka 6 (dal 28’ st Elphege 5.5). All. Cuesta. A disp. Corvi, Rinaldi, Mena, Ndiaye, Ordonez, Carboni.
Cremonese (4-4-2): Audero 6; Terracciano 6.5, Bianchetti 6.5 (dal 44’ st Folino sv), Luperto 6, Pezzella 6; Zerbin 6 (dal 1’ st Barbieri 6), Grassi 6.5, Maleh 7, Vandeputte 7 (dal 34’ st Thorsby sv); Bonazzoli 6 (dal 22’ st Payero 6), Sanabria 5.5 (dal 22’ st Vardy 7). All. Giampaolo. A disp. Nava, Silvestri, Faye, Ceccherini, Floriani Mussolini, Djuric, Okereke.
Arbitro: Fabbri.
Marcatori: 54’ Maleh (C), 68’ Vandeputte (C).
Ammoniti: Ondrejka (P), Troilo (P), Valenti (P); Barbieri (C), Payero (C), Pezzella (C).
Espulsi: -
LE STATISTICHE
- La Cremonese è tornata a vincere una partita di Serie A per la prima volta dal 7 dicembre 2025 (2-0 vs Lecce), interrompendo una striscia di 15 incontri di fila senza successi nella competizione (4N, 11P).
- La Cremonese è solo la terza squadra con cui Marco Giampaolo ha vinto il proprio match d'esordio in Serie A su 11 allenate in totale, dopo la Sampdoria (1-0 vs Empoli nell'agosto 2016) e il Lecce (1-0 vs Venezia nel novembre 2024) – tutti questi tre successi sono arrivati in trasferta.
- La Cremonese è tornata a vincere una partita in trasferta in Serie A per la prima volta dal 1 dicembre 2025 (3-1 vs Bologna) – da allora, per i grigiorossi erano arrivate sette sconfitte e un pareggio nelle successive otto gare esterne disputate prima di oggi. Questo successo interrompe inoltre una serie di sei sconfitte esterne di fila nel massimo torneo per i lombardi.
- Tra i giocatori che hanno servito più di un assist in questa stagione nei cinque principali campionati europei solamente Luka Modric (due – classe 1985) è più anziano rispetto a Jamie Vardy (due – gennaio 1987).
- Jari Vandeputte ha segnato il suo primo gol in carriera in Serie A al suo tiro numero 17 nella competizione.
- Jari Vandeputte è tornato a segnare in campionato per la prima volta dal 25 maggio 2025 (vs Juve Stabia in Serie BKT).
- Youssef Maleh è tornato a segnare in Serie A per la prima volta dall’11 dicembre 2021 (vs Salernitana con la maglia della Fiorentina), esattamente a 1561 giorni di distanza dall’ultima volta.
- Il Parma ha perso due partite di fila solo per la terza volta in questa Serie A, dopo i periodi ottobre-novembre 2025 (vs Roma e Bologna) e gennaio-febbraio 2026 (vs Atalanta e Juventus).
- In Parma-Cremonese sono stati effettuati nel complesso appena quattro tiri nel corso del primo tempo (due per parte): in nessun match in questa Serie A si sono mai registrate meno conclusioni nei primi 45 minuti.