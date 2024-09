Pallone d'Oro: Ancelotti e Gasperini tra i candidati come miglior allenatore, Inzaghi escluso

LE NOMINATION

Il tecnico dell'Atalanta è nella lista dei tecnici in corsa insieme a mostri sacri come Guardiola e il tecnico del Real

© Getty Images L'Europa League conquistata alla guida dell'Atalanta è un traguardo che Gian Piero Gasperini ha inseguito a lungo e meritato. Il trionfo europeo, nonostante la successiva sconfitta contro il Real Madrid in Supercoppa Europea, ha permesso a Gasperini di ottenere un altro prestigioso riconoscimento venendo inserito tra i sei finalisti per il premio di "Allenatore dell'Anno" durante la cerimonia del Pallone d'Oro proprio insieme, tra gli altri, a Carlo Ancelotti.

La compagnia al massimo livello del calcio mondiale è di tutto rispetto e coinvolge mostri sacri del pallone che in carriera hanno vinto tanto, tantissimo.

Con Gasperini e la sua storica Europa League con l'Atalanta tra i candidati c'è Ancelotti, reduce dall'ennesimo successo in Champions League con il Real Madrid. Poi c'è Guardiola che ha trionfato nuovamente in Premier League e Xabi Alonso autore di una stagione da record con il Leverkusen, quasi perfetta con la vittoria di Bundesliga e DFB Pokal se non fosse per il tracollo proprio in Europa League contro l'Atalanta nell'atto finale di Dublino. Chiudono la lista i vincitori di Europeo con la Spagna e Copa America con l'Argentina ovvero Luis de la Fuente e Lionel Scaloni.