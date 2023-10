Dalla Spagna: Leo Messi ha vinto l'ottavo Pallone d'oro

L'INDISCREZIONE

Secondo Diario Sport, la Pulce diventerà il primo vincitore a non giocare in Europa

Pallone d'Oro, CR7 fuori dai candidati dopo 19 anni: i grandi esclusi











© sportmediaset 1 di 7 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La cerimonia ufficiale si terrà lunedì 30 ottobre al Théatre du Chatelet di Parigi (diretta sul Canale 20 e streaming su www.sportmediaset.it), ma in Spagna non hanno dubbi: è Leo Messi il vincitore del Pallone d'oro 2023, l'ottavo in carriera dopo i successi nel 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021. L'asso argentino dell'Inter Miami diventa così il primo calciatore a giocare fuori dall'Europa ad aggiudicarsi il riconoscimento assegnato da France Football. Decisiva, in un'annata che per la Pulce a livello di club non è stata memorabile, la vittoria del Mondiale in Qatar. Rimane a bocca asciutta il grande rivale Erling Haaland, a cui non sono bastati il Triplete con il Manchester City (Champions League, Premier League e FA Cup) e una caterva di gol per convincere i giornalisti dei primi 100 paesi della classifica FIFA.

A livello di club, con la maglia del PSG, Messi ha vinto il campionato francese e la Supercoppa, mentre sia in Champions League che in Coppa di Francia si è fermato agli ottavi di finale. A far pendere la bilancia dalla parte del fuoriclasse argentino è stata la conquista del Mondiale con l'Argentina da protagonista assoluto.

Una vittoria che, se confermata, farà parecchio discutere, perché il principale rivale, Haaland, ha trascinato il Manchester City a suon di gol alla conquista del Triplete. Il norvegese, inoltre, ha vinto la classifica cannonieri sia in Champions League con in Premier League, stabilendo il nuovo record per il calcio inglese. Imprese che non hanno convinto i giudici e che permettono a Messi di staccare sempre più il grande nemico Cristiano Ronaldo (8 trofei contro 5).