Roma: Hummels è in città per le visite, Manolas smentisce i contatti

MANOVRE GIALLOROSSE

Giornata importante in casa giallorossa: De Rossi accoglie il tedesco, il salita il ritorno del grande ex

Mats Hummels è pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma. Dopo l'accordo totale raggiunto nella serata di martedì, quest'oggi il difensore tedesco è sbarcato a Fiumicino poco dopo le ore 12,30. "Forza Roma" le prime parole dell'ex Borussia Dortmund davanti a una manciata di tifosi presenti in aeroporto. Adesso le visite mediche di rito e la firma sul contratto: i tempi sono stretti visto che entro le ore 24 i capitolini devono presentare la lista Uefa per le gare da disputare in Europa League. Hummels firmerà un contratto annuale da 2 milioni di euro d'ingaggio. Dopo l'addio di Smalling, direzione Arabia, e l'arrivo di Hermoso, ecco un altro colpo in difesa per De Rossi: adesso il tecnico ha a disposizione quattro difensori centrali, ossia Mancini, Ndicka, lo stesso Hummels e appunto Hermoso.

Vedi anche roma Hermoso: "Roma club con grandissima storia e passione" Svincolato dopo l'esperienza al Borussia Dortmund, in estate Hummels era stato insistentemente cercato dal Bologna per giocare la Champions League. Il centrale tedesco ha riflettuto a lungo sulla destinazione, salvo poi decidere di non accettare la corte dei felsinei. Ora l'opportunità Roma, che è corsa ai ripari dopo i mancati arrivi di Danso e Djalò.

Nel frattempo, la Roma non si ferma e guarda ancora al mercato degli svincolati puntando al grande ritorno. Nelle ultime ore ci sono stati dei contatti con Kostas Manolas, attualmente senza squadra dopo l'esperienza alla Salernitana. I giallorossi sarebbero pronti a offrire al greco un contratto di un anno a 500 mila euro, riabbracciando così il difensore che ha già vestito la maglia della Roma dal 2014 al 2019. Tramite il proprio account Instagram però, il difensore ha smentito le voci inerenti a un suo ritorno: "Mi arrivano tantissimi messaggi da ieri e ringrazio tutti i tifosi romanisti per l'affetto che mi hanno dimostrato, ma non c'è niente di vero sulle cose che leggo. Forza Roma!". La pista al momento non sembra però definitivamente tramontata.