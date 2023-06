Palermo, il presidente del Manchester City ci crede: "Presto in Serie A, abbiamo grandi progetti"

LE PAROLE

Il presidente del City carica l'ambiente rosanero e fa sognare i tifosi: ""Abbiamo un progetto forte"

© ipp Il Palermo e i tifosi rosanero sognano con il City Group dopo il Treble ottenuto dal Manchester City col successo in Premier, FA Cup e Champions League. E lo fanno ancora di più sentendo le parole del presidente dei Citizens, Khaldoon Al Mubarak, che sui canali ufficiali del club ha svelato quelli che sono gli obiettivi che il gruppo si è posto per la società siciliana che quest'anno ha chiuso il campionato di Serie B a un passo dalla zona playoff da neo promossa: "È sinonimo di storia, è un grande club. Li sosteniamo e non c'è motivo per cui non aspettarsi presto il club in Serie A".

Nel corso dell'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, Khaldoon Al Mubarak ha sottolineato che l'affare per rilevare il Palermo lo scorso anno non è stato fatto a caso: "Abbiamo un progetto per tutto quello che facciamo. Sosteniamo il Club, mettiamo a disposizione il management, l'Academy, le infrastrutture e di conseguenza la squadra cresce"

"Non c'è motivo per cui non ci si debba aspettare il Palermo molto presto, si spera, in Serie A" ha spiegato, sottolineando che il progetto è forte come quello che ha portato all'acquisizione del Bahia.

Khaldoon Al Mubarak ha quindi fatto sognare i tifosi rosanero: "Continuiamo a crescere in modo molto ponderato. L'estate scorsa il Palermo si è unito al gruppo. Palermo è sinonimo di grande storia, grande eredità, grande regione, grande Club. Contestualmente al nostro arrivo è stato promosso dalla Serie C alla Serie B. Il Palermo è una grande squadra, abbiamo molte aspirazioni per questo Club".