Pafos, Carcedo: "Juventus? Non abbiamo paura, vogliamo i tre punti"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus, il tecnico del Pafos Juan Carlos Carcedo non vede l'ora di scendere in campo contro i bianconeri: "Sappiamo che è una squadra molto forte, conosciamo il club e conosciamo la grande squadra contro cui giocheremo. Non vediamo l’ora, ci sono 6 punti sul tavolo e vogliamo ottenerne di più e cercheremo di vincere. Per noi è importante prendere i 3 punti, poi vedremo come andrà. Ho buone sensazioni, l’ultima volta che sono stato qui abbiamo vinto un trofeo. Sono entusiasta e i giocatori sono pronti. Sono consapevole delle difficoltà, dei grandi giocatori avversari. Fremo il nostro gioco, cercheremo di metterli in difficoltà e poi perché no, vedremo…Penso che tutti i calciatori siano pronti e hanno voglia di giocare una partita importante. Siamo preparati e vedremo domani come va, ci sarà una grande atmosfera m siamo preparati. Non sappiamo se sarà una partita simile a quella contro la Fiorentina dell'anno scorso. La Juve gioca un grande calcio e nel campionato italiano stanno facendo piuttosto bene. Noi vogliamo essere compatti e competere dall’inizio alla fine. Vogliamo entrare tra le prime 24". Poi ha aggiunto: "Non penso che siamo una sorpresa, adesso le squadre ci conoscono. Vogliamo fare una buona partita e mostrare il nostro livello. Penso che nessuno di noi si aspettasse i punti che abbiamo ottenuto finora. Domani sarà una partita sicuramente difficile, sarà un’esperienza positiva. Non ho paura ma abbiamo analizzato i calciatori e le loro dinamiche, sappiamo che sono forti in contropiede, sappiamo che hanno una rosa ampia e Spalletti è da temere come tutta la squadra. E so che dopo il Napoli vogliono fare una buona partita e vincere".