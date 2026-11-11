Milan, che fine ha fatto Origi? Addio al calcio, ora studia sui banchi di Harvard

La sua carriera da calciatore si era di fatto conclusa da tempo, ma ora per Divock Origi si apre un capitolo completamente nuovo. Dopo aver ufficializzato il ritiro dal calcio giocato lo scorso 8 giugno — al termine di una parabola discendente che lo vedeva lontano dai campi già dal 2024 —, l'ex attaccante belga ha deciso di investire sul proprio futuro professionale volando negli Stati Uniti.
Origi si è infatti iscritto alla prestigiosa Harvard Business School per frequentare Crossover Into Business, un programma semestrale ideato appositamente per guidare gli atleti professionisti nella transizione verso il mondo degli affari. Affiancato da due tutor iscritti al percorso MBA, l'ex centravanti acquisirà competenze pratiche in ambito imprenditoriale. L'obiettivo? Assecondare una passione sviluppata negli anni milanesi, quella per lo stile e il fashion, con l'ambizione di collaborare con i principali brand internazionali o di lanciare un proprio marchio di abbigliamento.
L'eredità al Liverpool e il flop rossonero
Il passaggio di Origi ai banchi di scuola chiude definitivamente un'esperienza calcistica fatta di grandi picchi e clamorose ombre. Arrivato al Milan nell'estate 2022 a parametro zero dal Liverpool, portava con sé l'investitura di Jürgen Klopp ("Ovunque andrà, avrà un successo clamoroso") e la venerazione dei tifosi dei Reds, con cui aveva conquistato la Champions League nel 2019 da protagonista assoluto grazie alla doppietta al Barcellona in semifinale e al gol nella finale contro il Tottenham.
A San Siro, tuttavia, la magia si è spenta subito. Ricordato più per l'ingaggio da 4 milioni di euro a stagione che per le giocate in campo (appena due reti all'attivo, tra cui una perla contro il Monza), Origi è diventato a lungo un peso a bilancio per la società rossonera. Relegato persino nella rosa del Milan Futuro in Serie D, ha raggiunto un accordo per la risoluzione contrattuale soltanto nel dicembre 2025. Chiusa senza rimpianti la parentesi con il pallone, Origi si proietta ora nella sua nuova vita da imprenditore.