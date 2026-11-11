Milan, che fine ha fatto Origi? Addio al calcio, ora studia sui banchi di Harvard

Il passaggio di Origi ai banchi di scuola chiude definitivamente un'esperienza calcistica fatta di grandi picchi e clamorose ombre. Arrivato al Milan nell'estate 2022 a parametro zero dal Liverpool, portava con sé l'investitura di Jürgen Klopp ("Ovunque andrà, avrà un successo clamoroso") e la venerazione dei tifosi dei Reds, con cui aveva conquistato la Champions League nel 2019 da protagonista assoluto grazie alla doppietta al Barcellona in semifinale e al gol nella finale contro il Tottenham.