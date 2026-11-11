Inter: Spence si è allenato a parte, niente Croazia. Tuchel: "Vi spiego la situazione"

11 Nov 2026 - 15:25
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Djed Spence dà forfait per la sfida di Nations League della sua Inghilterra contro la Croazia. Lo ha annunciato il ct dei Tre Leoni Thomas Tuchel alla vigilia. L'esterno dell'Inter ha lavorato a parte. "Da quello che so al momento, sia Spence che Konsa saranno a disposizione contro la Spagna - ha detto Tuchel - Ma domani, contro la Croazia, non correremo rischi: saranno entrambi fuori. La speranza e la convinzione è che venerdì possano allenarsi individualmente, sabato tornare in gruppo e domenica essere disponibili".

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