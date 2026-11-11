Parma ospiterà prossime tre edizioni Festival della Serie A

Torna a Parma, 11, 12 e 13 giugno il Festival della Serie A con la sua quarta edizione. L'annuncio è stato dato oggi durante il Social Football Summit 2026, in corso all'Allianz Stadium di Torino, nel panel 'Emilia-Romagna, la casa del Festival': l'Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo, il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale e il Sindaco di Parma Michele Guerra, moderati dal Direttore Editoriale di Lega Calcio Serie A Lorenzo Dallari, hanno presentato l'accordo triennale tra Lega Calcio Serie A, Regione Emilia-Romagna e Comune di Parma, per ospitare il Festival anche nelle prossime tre edizioni, quelle del 2027, 2028 e 2029 e continuare quindi il rapporto proficuo cominciato nel la prima edizione del 2024. La manifestazione, nata per raccontare l'unicità del massimo campionato di calcio italiano attraverso incontri e workshop con protagonisti, addetti ai lavori e celebrità del presente e del passato, torna dopo l'enorme successo delle prime tre edizioni, per essere sempre più aperta a tutte le comunità che animano il sistema calcio, come ad esempio la Serie B, che organizzerà alcune delle attività durante la tre giorni di Parma.