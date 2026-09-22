Mondiali donne U20: c'è la Spagna tra le azzurrine e la finale

22 Set 2026 - 17:33
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L'Italia U20 è a caccia di un primato, diventare la prima nazionale femminile di calcio a raggiungere la finale in un torneo Fifa, e le ragazze guidate da Nicola Matteucci proveranno domani a conquistarlo contro la Spagna, indicata come la favorita per il titolo iridato in palio in Polonia. "Le squadre forti non si conoscono mai bene, hanno la capacità di cambiare - dice il tecnico alla vigilia della partita in programma a Lodz -. Nelle mie ragazze vedo però consapevolezza e voglia di divertirsi, che è la cosa fondamentale". Nei precedenti più recenti tra Italia e Spagna a livello femminile, lo scorso anno ci sono la sconfitta per 2-0 nella semifinale degli Europei U.19 ma anche la vittoria nei quarti di finale agli Europei U.17, un 2-1 firmato dalla doppietta di Giulia Galli, una delle tre classe 2008 che stanno partecipando a questa avventura mondiale in Polonia. Matteucci non ha problemi di formazione perchè anche la centrocampista Sofia Testa è tornata ad allenarsi in gruppo dopo un lieve infortunio e sarà disponibile per il match di domani. Sul fronte disciplinare, come da regolamento, sono state annullate le diffide di Karen Appiah e Martina Bressan, le uniche due ammonite. La Spagna nel torneo ha fatto finora percorso netto, cinque successi su cinque sfide, con ben 19 reti segnate e appena uno subìto.

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