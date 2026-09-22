Romano: "Italia scelta di cuore. Non pensavo la mia carriera potesse andare così velocemente."

Svizzero di nascita, un cognome che rievoca la Città Eterna, due genitori italia. Di fronte a un bivio, Alessandro Romano, alla prima convocazione con la Nazionale di Mancini, ha scelto l'azzurro al rosso elvetico: "Lo sentivo nel mio cuore." - ha detto il centrocampista alla testata svizzera 'Blick' - "Non ho fatto una lista di pro e contro e non ho pensato a dove avrei avuto quante opportunità di giocare o chi ha partecipato per ultimo a un torneo importante. Se mi ha sorpreso tanto interesse dell’opinione pubblica per la mia decisione? Sinceramente sì"