Noah Okafor è subito idolo a Napoli: lo svizzero sbanca sui social dopo l'approdo in azzurro

L'arrivo di Noah Okafor al Napoli ha fatto storcere il naso a non pochi tifosi. Dopo aver sentito per settimane parlare di Alejandro Garnacho e Karim Adeyemi, tutti si aspettavano il grande colpo per rafforzare un attacco improvvisamente rimasto orfano di Khvicha Kvaratskhelia. Invece l'entourage di Giovanni Manna ha deciso di ripiegare sull'ex attaccante del Milan, già scartato dal Lipsia per via di alcuni problemi riscontrati in occasione durante le visite mediche.