Napoli, Okafor lascia subito il segno: Conte ha stilato il piano per rilanciare lo svizzero

Le aspettative era ben altre, ma il mercato in entrata ha regalato comunque Noah Okafor al Napoli nell'ultimo giorno di mercato. Lo svizzero, che sulla carta è chiamato a sostituire Kvara, ha già preso le misure nel nuovo ambiente: subito un gol nell'amichevole disputata contro il Giugliano e la consapevolezza di essere arrivato in uno spogliatoio in cui le gerarchie sono ben definite. Lo stesso Conte gliel'ha spiegato molto chiaramente: la missione del tecnico leccese sarà adesso quella di rimettere in forza l'ex Milan. Non a caso, scrive Il Mattino, Conte ha già predisposto un piano personalizzato. La condizione fisica infatti, è stata la pecca di Okafor nell'ultimo periodo. Anche per questo il Lipsia lo ha 'bocciato' al termine delle visite mediche andate in scena un paio di settimane fa.