Neymar il desaparecido: salterà anche la partita contro Haiti e in Brasile perdono la pazienza

Il 28 maggio, al termine di una risonanza magnetica effettuata alla Granja Comary di Teresopolis, il centro di allenamento federale, il medico della Seleçao, Rodrigo Lasmar, ha spiegato la situazione con chiarezza: "Non si tratta di un banale edema, ma di una lesione di secondo grado. Credo che in due-tre settimane possa tornare all'attività normale". Con i tempi ci siamo,.eppure Neymar non ha ancora fatto un allenamento vero. E i dubbi sono sempre più pressanti, come ha scritto l'opinionista Paulo Vinicius Coelho nella sua rubrica su Globoeporte: "Ritorno all'attività vuol dire allenarsi, non certo scendere in campo. E quando ciò finalmente succederà, quale sarà la sua capacità di influire su una partita di un Mondiale ad alto livello? Già, perché dopo Haiti in teoria saranno tutte partite impegnative".