Ancelotti: "La coppa non si vince alla prima partita, il Brasile migliorerà"

D'accordo, ma cosa è successo all'inizio? "Ansia, preoccupazione. La pressione che avevamo addosso. Al debutto è normale che succeda. Per fortuna abbiamo tempo per migliorare. Non dobbiamo perdere la fiducia. Non potevamo nemmeno pensare di essere perfetti già alla prima partita. Prendiamoci questo risultato, la Coppa non si vince alla prima partita. Ci sono cose che mi sono piaciute della mia squadra. Abbiamo lottato fino all'ultimo minuto. Non credo che avremo conseguenze sul morale. Abbiamo tutto il tempo per migliorare". Ovviamente arrivano da ogni parte critiche di vario tipo sulla formazione iniziale, sulla mancanza di un centravanti vero: "Non parlo dei singoli ma della squadra. Abbiamo avuto delle opportunità e le abbiamo sbagliate. Ho sempre detto che spero di utilizzare tutti i giocatori che ho portato. Quelli che sono subentrati contro il Marocco hanno dato un ottimo contributo".