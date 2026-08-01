Addio Baresi, i giocatori del Milan non riusciranno a essere al funerale

I calciatori del Milan in Australia non saranno al funerale di Baresi: la distanza e il derby impediscono il rientro. Ecco chi ci sarà.

01 Ago 2026 - 08:45
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Martedì i calciatori della prima squadra del Milan, in tournée in Australia, ovviamente non prenderanno parte al funerale di Franco Baresi nella chiesa di Sant’Ambrogio a Milano.

La delegazione rossonera non potrà rientrare in città per l'ultimo saluto poiché, come evidenziato dal club a La Gazzetta dello Sport, si tratta di qualcosa di complicatissimo da realizzare a causa della distanza e della necessità di un viaggio da oltre venti ore, con uno scalo per 40-50 persone a inizio agosto. L'opzione di organizzare un volo charter o di annullare il resto della tournée è stata scartata per non compromettere la sfida di mercoledì a Perth contro l'Inter, davanti a circa 60.000 spettatori all'Optus Stadium, e i relativi impegni contrattuali con gli organizzatori, oltre alla successiva tappa dell'8 agosto a Giacarta contro il Chelsea.

Alla cerimonia a Milano presenzieranno il patron Cardinale, il presidente Scaroni, i dirigenti, i dipendenti di Casa Milan e gli infortunati Pulisic e Gimenez, mentre a Perth la squadra si raccoglierà in un momento collettivo per essere, almeno col cuore, con Baresi.

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