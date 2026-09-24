Zidane 'copre' Mbappé ma in Francia sono sicuri: "Rapporto con Dembelé incrinato per il Pallone D'Oro"

Zidane in conferenza stampa si è portato Rabiot e ha evitato di montare il caso: "L'obbligo è del giocatore e dell'allenatore. Oggi è toccato a Rabiot. Kylian sta bene, ha avuto un piccolo contrattempo ma niente di grave, sarà pronto a giocare domani". Lo staff tecnico, dal canto suo, non considera questa situazione motivo di preoccupazione. E il motivo è semplice: professionalmente, entrambi i giocatori stanno dando il massimo. Mbappé è il capitano, Dembélé il vice-capitano. Conoscono le loro responsabilità e cosa si aspetta da loro la nazionale francese. Se devono parlare, parlano. Se devono lavorare insieme, lo fanno. Ma per ora, chi li osserva ha la sensazione che la questione si fermi qui. Nessuno scontro aperto, nessuna rottura, ma un rapporto che sembra essersi modificato.