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Da mezzala a esterno, ma la metamorfosi di Diouf non è finita: Zidane lo vuole terzino sinistro della Francia

Il ct dei transalpini: "Lavoreremo per metterlo nelle condizioni migliori, credo in questo giocatore in questo ruolo"

20 Set 2026 - 15:35
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© Getty Images | 5) ROBERTO MANCINI: 52 partite (stagioni 2004/05 e 2005/06)
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Si sente mezzala ma gioca da esterno destro, Chivu lo ha reinventato in quel ruolo, convincendolo partita dopo partita di avere le caratteristiche fisiche e tecniche per giocare a tutta fascia: così Andy Diouf ha preso nell'Inter quello che era il ruolo di Dumfries, in una metamorfosi ancora in corso in cui la fase difensiva - vedasi non ultima la partita contro la Roma - è sicuramente da registrare e affinare. Tuttavia, neppure il tempo per metabolizzare appieno i nuovi movimenti che per il francese si apre una nuova sfida: quello che lo aspetta in Nazionale è infatti un nuovo, nuovissimo ruolo. Zinedine Zidane, neo ct dei transalpini, lo ha infatti convocato perché convinto di poterlo schierare come terzino sinistro: "E' una scelta forte e pienamente voluta quella di schierarlo terzino sinistro - ha spiegato a Téléfoot - perché nel suo club non gioca in quella posizione. Ma lavoreremo per metterlo nelle condizioni migliori, credo in questo giocatore in questo ruolo". Il ct francese vuole esterni difensivi molto propositivi e crede nelle qualità dell’interista: "È una riflessione che ho sempre fatto, perché su quelle corsie abbiamo spesso avuto qualche problema, anche se nel tempo abbiamo avuto giocatori molto forti. Oggi, però, ne abbiamo meno. Voglio una squadra che giochi, che prenda in mano la partita e decida di comandarla. E quando non avrà il pallone dovrà essere equilibrata. Ma ciò che mi interessa più di tutto è far giocare bene questa squadra".

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