Under 21, qualificazioni Europei: l'Italia si sblocca, 2-0 alla Turchia

VERSO GLI EUROPEI UNDER21

Primo successo per la formazione di Nunziata: decidono Miretti e un super gol di Nasti

© Getty Images Prima vittoria per l'Italia nelle qualificazioni agli Europei Under 21: dopo lo 0-0 del debutto con la Lettonia, arriva infatti il 2-0 alla Turchia che consente agli Azzurrini di salire a 4 punti, a -2 dalla capolista Norvegia. La formazione di Nunziata passa in vantaggio all'ultima azione del primo tempo con Miretti, che nel recupero raccoglie lo splendido assist di Esposito, poi è l'eurogol di Nasti al 79' a chiudere i giochi.

