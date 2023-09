Qual. Europei 2025, inizia male il cammino dell'Italia U21: è 0-0 con la Lettonia

QUALIFICAZIONI EUROPEI

La nuova Nazionale di Carmine Nunziata non riesce a sconfiggere i lettoni, che guidano il gruppo A con quattro punti in due partite. Troppi errori per Casadei e compagni

Non arriva la vittoria per la nuova Italia Under-21, che sbatte sulla Lettonia e pareggia 0-0 a Jurmala, nel suo debutto nelle qualificazioni agli Europei del 2025. Si riparte con un nuovo ciclo e tanti protagonisti dell'Under-20 che ha centrato la finale dei Mondiali di categoria, a partire dal ct. Carmine Nunziata ha sostituito Nicolato e si affida al suo 4-3-1-2: Desplanches in porta; Zanotti, Ghilardi, Pirola e Ruggeri in difesa; Bove, Prati e Casadei a centrocampo, Miretti alle spalle di Oristanio e Nasti. Gli azzurrini attaccano sin dai primi minuti, rendendosi pericolosi con Casadei e Bove: un primo tiro del romanista sfiora l'incrocio, il secondo termina alto al 25'. Sprecano anche Oristanio a Miretti, e si va al riposo sullo 0-0 per un'Italia troppo lenta nella circolazione di palla, frenata dall'organizzazione difensiva lettone. La situazione si ripete nella ripresa, nonostante gli ingressi di Colombo ed Esposito. I lettoni colpiscono un palo con Vapne (55') e poi si chiudono a protezione del pari: Colombo si rende pericoloso di testa e trova l'esterno della rete, poi Esposito non è efficace. All'82' la grande chance, con l'errore di Casadei, che colpisce alto di testa da pochi passi. C'è spazio anche per una grande parata di Beks, che evita la rete di Ndour al 92'. Finisce 0-0 e non arriva la vittoria per l'Italia, che trova un solo punto e martedì sfiderà la Turchia. Sale a quattro punti, invece, la Lettonia dopo aver battuto San Marino nei giorni scorsi.