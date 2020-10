Under 21: troppi positivi al Covid, contro l'Irlanda in campo l'Under 20

QUALIFICAZIONI EUROPEE

A causa dei diversi casi di positività al Covid-19 emersi negli ultimi giorni (Bastoni, Carnesecchi, Gabbia, Plizzari, Russo, Bellanova e Marchizza), la Figc ha deciso che a scendere in campo contro l'Irlanda domani a Pisa nel match valido per le qualificazioni all'Europeo, non sarà l'Under 21 bensì l'Under 20, che era stata pre-allertata nei giorni scorsi e che si è sottoposta per due volte ai test molecolari che hanno dato tutti esito negativo. La Federcalcio ha chiesto alla Uefa di poter aggregare Cutrone, Samuele Ricci, Sottil e Tonali.

“Ci spiace molto- ha detto il ct dell'Under 21 Paolo Nicolato - abbiamo percorso ogni strada possibile in una situazione molto complessa. Sono orgoglioso del mio staff e dei miei giocatori, il loro comportamento e il loro senso di responsabilità mi gratificano molto più di una vittoria”.

IL COMUNICATO DELLA FIGC

Visti i casi di positività al COVID-19 emersi in questi giorni, nella consapevolezza di aver sempre operato nel pieno rispetto delle norme vigenti e dei protocolli redatti da UEFA e FIGC, la Federazione in via precauzionale e con senso di responsabilità ha stabilito che sarà la Nazionale Under 20 a disputare domani alle ore 17 allo stadio ‘Arena Garibaldi-Romeo Anconetani’ di Pisa il match con la Repubblica d’Irlanda valido per le qualificazioni al Campionato Europeo Under 21. La gara si giocherà a porte chiuse su disposizione del GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) di Pisa.

La Nazionale Under 20 guidata da Alberto Bollini, che era stata preallertata nei giorni scorsi ed era in ritiro a Firenze da mercoledì 7 ottobre, si è sottoposta per due volte ai test molecolari che hanno dato tutti esito negativo. Dopo la partenza della Nazionale A, tra l’altro, l’Under 20 si è trasferita presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove si sta allenando in questi giorni, con l’obiettivo di farsi trovare pronta per l’esigenza poi verificatasi di dover scendere in campo a Pisa.

Al riguardo, infine, la FIGC ha richiesto alla UEFA di poter aggregare alla Nazionale Under 20 i calciatori Patrick Cutrone, Samuele Ricci, Riccardo Sottil e Sandro Tonali, attualmente a Tirrenia con l’Under 21, i quali avevano contratto in precedenza l’infezione da COVID-19.

